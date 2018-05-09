"Вильярреал" с Черышевым уступил "Барселоне" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Вильярреал" с крупным счетом проиграл "Барселоне" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Барселоне в среду, завершилась со счетом 5:1 в пользу "сине-гранатовых". В составе победителей дубль оформил Усман Дембеле (на 87-й и 93-й минутах), по голу забили Филиппе Коутиньо (11), Паулиньо (16) и Лионель Месси (45). У гостей отличился Никола Сансоне (56). Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев был заменен на 46-й минуте.

"Барселона", досрочно выигравшая чемпионат Испании, набрала 90 очков. "Вильярреал" с 57 очками занимает 6-е место.