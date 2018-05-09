В случае, если мы не выиграем конкурс «Свадьба на миллион», мы с Танюшей обязательно сыграем свадьбу. Только, честно говоря, она будет чуть позднее. И скорее всего в Одессе, т.к это Танина мечта, чтобы данное торжество было около моря. А может, пройдет немного времени, и она влюбится в Москву и будет хотеть только здесь играть свадьбу. Небольшая сумма у меня есть, но необходимо еще подкопить денег для того, чтоб сыграть. А может еще все изменится, и мы распишемся и улетим в теплые края.
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Новости » Шоу-бизнес » Витя Литвинов и Таня Мусульбес поженятся, даже если не победят в конкурсе
Витя Литвинов и Таня Мусульбес поженятся, даже если не победят в конкурсе
Добавлено: 09 май 2018 в 10:42, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 09 май 2018 в 10:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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