Власти США готовы к расширению сотрудничества с Украиной в военной сфере

За время боевых действий на Донбассе Соединенные Штаты Америки предоставили украинской армии помощи на 800 миллионов долларов. Об этом сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак.
По его словам, власти США довольны изменениями в украинской армии и будут и дальше поддерживать ВСУ.
В обозримом будущем может появиться возможность значительно повысить уровень боеготовности подразделений Вооруженных сил Украины. Полторак сообщил, что в Пентагоне готовы к расширению сотрудничества с нашей страной.
Добавим, что проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год предполагает выделить 250 миллионов долларов на оказание помощи Украине.