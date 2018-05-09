Военнослужащие российской военной базы ЮВО приняли участие в параде Победы в Цхинвале

Военнослужащие российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Республике Южная Осетия приняли участие в параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад прошел на Театральной площади столицы Южной Осетии. В нем приняло более 200 российских военнослужащих.

В составе механизированной колонны российской военной базы по главной площади Цхинвала прошли 16 единиц военной техники, в их числе реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили «КамАЗ» и «Урал».

Военный оркестр российской базы обеспечил музыкальное сопровождение военного парада, в том числе вынос копии Знамени Победы, приветствие командующего парадом, марш пеших и механизированных колонн. Они исполнили более 15 мелодий военных лет в маршевом варианте.