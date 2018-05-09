Военные строители и ветераны в Ижевске приняли участие в традиционной акции "Бессмертный полк"

Военные строители с особым трепетом и чувством уважения относятся к этой акции.

В каждой семье, в каждом коллективе война оставила большой след.

Великая Отечественная война заставила сотни строителей оставить свое мирное ремесло и встать на защиту Родины. На фронт уходили и рабочие, и квалифицированные кадры.

Сегодня по центральной улице Ижевска, Пушкинской, строители и ветераны Главного военно-строительного управления N 8 прошли с портретами родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Всего в акции в Ижевске приняли участие более 40000 человек, жителей и гостей столицы Удмуртии.