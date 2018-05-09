В парламенте Ирана сожгли флаг США и оценили умственные способности Трампа (ВИДЕО)

Председатель парламента Ирана Али Лариджани заявил, что решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе свидетельствует об отсутствии у него «умственных способностей».

«Выход Трампа из иранской ядерной сделки демонстрирует, что у президента США нет умственных способностей, чтобы иметь дело с такими вопросами», — заявил Лариджани в ходе заседания парламента, во время которого иранские политики сожгли флаг США.

Поджигая флаг США, депутаты скандировали: «Смерть Америке!» Также была сожжена копия соглашения Ирана и «шестерки», подписанная в июле 2015 года.