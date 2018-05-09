Врачи рассказали, как меняется организм после отказа от алкоголя

Медики выяснили, что отказ от алкоголя достаточно быстро меняет состояние здоровья и в целом работы организма в лучшую сторону.

Так, ученые составили поэтапный список улучшений самочувствия, который будет наблюдать тот, кто перестал употреблять алкогольные напитки:

Через неделю трезвой жизни:

— перестанет тревожить бессонница;

— уровень энергии резко повысится;

— улучшится состояние кожи;

— признаки гастрита и язвы желудка отойдут на второй план.

Через две недели после того, как человек отказался от выпивки:

— повышение уровня продуктивности;

— прояснение в мыслях;

— улучшится мозговая деятельность;

— нормализуется давление;

— перестают тревожить головные боли и головокружение;

— исчезают проблемы с затруднением дыхания.

А всего через три-четыре недели после отказа от алкоголя вы заметите, что снизилась масса тела, улучшился обмен веществ, восстановился эмоциональный фон и в целом улучшилось самочувствие.