Врачи рассказали, как меняется организм после отказа от алкоголя

Медики выяснили, что отказ от алкоголя достаточно быстро меняет состояние здоровья и в целом работы организма в лучшую сторону.
Так, ученые составили поэтапный список улучшений самочувствия, который будет наблюдать тот, кто перестал употреблять алкогольные напитки:
Через неделю трезвой жизни:
— перестанет тревожить бессонница;
— уровень энергии резко повысится;
— улучшится состояние кожи;
— признаки гастрита и язвы желудка отойдут на второй план.
Через две недели после того, как человек отказался от выпивки:
— повышение уровня продуктивности;
— прояснение в мыслях;
— улучшится мозговая деятельность;
— нормализуется давление;
— перестают тревожить головные боли и головокружение;
— исчезают проблемы с затруднением дыхания.
А всего через три-четыре недели после отказа от алкоголя вы заметите, что снизилась масса тела, улучшился обмен веществ, восстановился эмоциональный фон и в целом улучшилось самочувствие.