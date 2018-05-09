Вуду – это не только черная магия

К сожалению, считается, что вуду – это кукла, которую протыкают иглами и насылают на человека проклятья. Такие предрассудки сопровождают эту загадочную религию афро-карибских народов.

Вуду представляет собой смесь языческих и католических основ. Такое происхождение связано с тем, что рабы из Африки переправлялись через Атлантический океан на острова Карибского бассейна.

Вуду имеет такие же ритуалы и основы, как и некоторые другие религии. Вуду почитает умерших предков, приносит им жертвоприношения. Вуду имеет свои религиозные уклады: праздники и церемонии.

Колдовство в вуду занимает особое место. Религия синтезирует два начала: религиозное и колдовское. Жрецы вуду занимаются исцелением, работают над снятием порчи и прочими неприятностями.

Вуду выделяет добрые и злые духи лоа. Именно они являются основными носителями религиозного начала в каждом человеке. Лоа завладевают людьми вовремя прохождения разнообразных религиозных ритуалов. Вуду имеет много общего с католичеством. Оно повторяет множество статуй, вещей, ритуальных процедур.

Так, официальный сайт Аморая содержит перечень услуг по налаживанию жизни. К ним относятся положительные цели, которые мешают людям развиваться и спокойно жить. Вуду обладает значительными силами и обращение к силам магов вуду не вредит, а только улучшает состояние человека. Аморай занимается обучением черной магии. Он обучался искусству религии у самых значимых людей – верховных жрецов. Именно они научили Аморая применять свою силу и сокровенные знания.

Бокоры – это черные колдуны. Они объединяются в тайные общества. Порчу, проклятия насылают при помощи восковых кукол. К бокорам обращаются в самых крайних случаях. Темная сторона личности человека – лоа признается и ей отводится определенное место в иерархии ценностей религии вуду.