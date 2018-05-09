Япония угрожает России новыми американскими ракетами, Москва может ответить «Искандерами» на Курилах (ФОТО, ВИДЕО)

Военное присутствие США в районе Корейского полуострова преподносится некой «панацеей» от возможных действий КНДР.

На этом фоне в Южной Корее Соединенные Штаты развернули комплекс ПРО THAAD, аргументировав тем, что они защитят от ракетного удара со стороны КНДР.

В этом же тандеме выступила и Япония. Она согласилась разместить системы ПРО «Иджис», которые должны начать функционировать к 2023 году.

Однако, если мы присмотримся к функционалу и характеристикам упомянутых систем ПРО, то увидим, что обе оснащаются универсальными пусковыми установками. ПРО ТХААД обладает характеристиками, намного превосходящими упомянутые в официальных заявлениях Республики Корея. И вполне могут охватить большую территорию, чем какие-то 200–300 км.

К тому же, с пусковых установок ПРО ТХААД могут стартовать ракеты типа «Томагавк». Система ПРО «Иджис» аналогичным образом ушла недалеко от ПРО ТХААД, и с ее установок возможны запуски ударного вооружения.

И вполне естественно, что инфраструктура ПРО, приближающаяся к российским границам, является поводом для беспокойства России. Учитывая возможности комплексов ПРО ТХААД и «Иджис», совершенно не удивительно, что на Курильских островах вполне могут быть установлены комплексы типа «Искандер».