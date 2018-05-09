«Желание посчитаться за фиаско»: МИД прокомментировал новые санкции США

В МИД РФ прокомментировали информацию о новых антироссийских санкциях со стороны США.

«В Вашингтоне вновь объявили о дополнительных антироссийских санкциях. Формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к нашей стране иметь не может. В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права.

Об этом свидетельствует включение в американский санкционный список Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и даже 183-го гвардейского зенитного ракетного полка Вооруженных Сил Российской Федерации. Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров.

Примечательно также, что среди тех, кого США решили подвергнуть ограничениям, снова фигурируют Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС России и компания „Рособоронэкспорт“. Похоже, американцы забыли, что уже не раз ввели против них санкции, и задумали снова грозить нам тем, чем не сумели испугать раньше.

В Вашингтоне вообще никак не могут избавиться от иллюзии, что экономическим или военным давлением Россию можно заставить отказаться от отстаивания собственных интересов и поддержки своих партнеров. Стремление любым способом удержать единоличное доминирование в мире толкает США на нерациональные, а порой просто опасные шаги. Можно только посоветовать американским политикам, которым неймется „наказать“ всех, кто проводит независимую линию на международной арене, не переоценивать свои силы. Ведь нынешние санкции — это фактическое признание того, что сирийские зенитчики 14 апреля убедительно продемонстрировали возможности оружия советского и российского производства, попали точно по ракетным целям».