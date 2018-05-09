Жюри «Евровидения» определило первую десятку финалистов

Право дальнейшего участия в песенном конкурсе «Евровидение» получили представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси).

Из конкурса выбыли представители Азербайджана, Исландии, Бельгии, Белоруссии, Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии, сообщает ТАСС.

Финалистов определили по сумме голосования профессионального жюри и телезрителей стран-участников.

10 мая состоится второй полуфинал, в котором примут участие певцы из Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины. Россию представит Юлия Самойлова с песней «I Won't Break».

Финал "Евровидения" состоится 12 мая.