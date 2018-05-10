9 мая в Екатеринбурге прошла акция «Военная служба по контракту – твой выбор!»

Акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!» провел пункт отбора в Екатеринбурге в День Победы.

Участники мероприятия получили подробную информацию о службе по контракту, попробовали солдатскую кашу из полевой кухни, сдали нормативы по физической подготовке, выполнили сборку и разборку автомата АК-74.

В рамках концертной программы звучали песни о войне в исполнении лауреатов всероссийских фестивалей авторской и патриотической песни.

Большое оживление у молодежи вызвали показательные бои по историческому фехтованию.