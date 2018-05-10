Американский математик стала самой умной женщиной в мире

Кэтрин Джонсон, проживающая в США, стала самой умной женщиной в мире. 26 августа талантливый математик, активно помогающий NASA, отметит свой сотый день рождения.Кэтрин Джонсон с юного возраста, как и другие известные ученые умы, проявляла неподдельный интерес к математике. В будущем она связала свою жизнь именно с этой наукой. В 1953 году физик начала сотрудничать с космическим агентством, которое без сверхмощных компьютеров не смогло бы сделать сложные математические расчеты, взятые за основу крупных исследований и разработок.Джонсон просчитала траекторию полета космического аппарата, позволившего долететь до Луны и сойти на ее поверхность. Вошедшая в историю как самая умная женщина, она была удостоена наивысшей награды – Президентской медали за выдающиеся заслуги перед родиной.