Это был самый тяжёлый день на проекте, признаюсь честно. Так тяжело мне не было никогда, но спасибо моей любимой мамочке, что в такую минуту она оказалась рядом и поддержала меня. Она у меня самая лучшая, люблю её больше жизни. Но мама поставила мне серьёзный ультиматум. Если я вдруг сойдусь с Лешей, ее я потеряю. А у Вас были такие ситуации в жизни? И как считаете правильно поступила мамуля, поставив такие условия? Ведь она очень за меня переживает.
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Новости » Шоу-бизнес » Анастасия Балинская пережила самый тяжелый день на проекте
Анастасия Балинская пережила самый тяжелый день на проекте
Добавлено: 10 май 2018 в 17:33, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 10 май 2018 в 17:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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