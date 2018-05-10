Анастасия Балинская пережила самый тяжелый день на проекте

Это был самый тяжёлый день на проекте, признаюсь честно. Так тяжело мне не было никогда, но спасибо моей любимой мамочке, что в такую минуту она оказалась рядом и поддержала меня. Она у меня самая лучшая, люблю её больше жизни. Но мама поставила мне серьёзный ультиматум. Если я вдруг сойдусь с Лешей, ее я потеряю. А у Вас были такие ситуации в жизни? И как считаете правильно поступила мамуля, поставив такие условия? Ведь она очень за меня переживает.