Всем привет! С 16 лет я начал заниматься военной подготовкой, для того чтобы прийти в армию и быть готовым к службе. После 2х лет занятий я получил нагрудный знак «отличник военной подготовки», совершил 3 прыжка с парашютом, стал чемпионом города и области по АРБ и получил звание старшего сержанта. Но, к сожалению, в армию меня не взяли. И тогда я решил передавать свои навыки следующему поколению, и около 8 лет преподавал военную подготовку девушкам и юношам от 14 до 18 лет. Мои воспитанники очень часто занимали призовые места, и были призерами многих соревнований и первенств. В ребят я пытался вложить мужество, рассказать и показать, что такое честь, достоинство и уважение.
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Новости » Шоу-бизнес » Андрей Зубенко рассказал, чем занимался в прошлом
Андрей Зубенко рассказал, чем занимался в прошлом
Добавлено: 10 май 2018 в 15:14, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 10 май 2018 в 15:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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