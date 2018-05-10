Андрей Зубенко рассказал, чем занимался в прошлом

Всем привет! С 16 лет я начал заниматься военной подготовкой, для того чтобы прийти в армию и быть готовым к службе. После 2х лет занятий я получил нагрудный знак «отличник военной подготовки», совершил 3 прыжка с парашютом, стал чемпионом города и области по АРБ и получил звание старшего сержанта. Но, к сожалению, в армию меня не взяли. И тогда я решил передавать свои навыки следующему поколению, и около 8 лет преподавал военную подготовку девушкам и юношам от 14 до 18 лет. Мои воспитанники очень часто занимали призовые места, и были призерами многих соревнований и первенств. В ребят я пытался вложить мужество, рассказать и показать, что такое честь, достоинство и уважение.