Антииранские санкции США ударят по нефти и самолетам

Министр финансов США Стивен Мнучин дал покупателям иранской нефти 180 дней (до ноября) на завершение закупок. После этого начнут действовать санкции, введенные в отношении Тегерана с выходом Вашингтона из ядерной сделки.

По словам главы Минфина США, и после ноября возможны послабления для некоторых стран, которые «резко сократят импорт нефти из Ирана», но какие конкретно — неясно, передает «Интерфакс». Однако нефтяные компании уже начали готовиться к разрыву с Тегераном.

«Первым результатом станет фактическое замораживание торговли с Ираном. Мы все работаем через европейские банки, которые не захотят теперь, даже если бы мы и захотели это сделать, предоставлять какое-либо финансирование для торговых операций с Ираном», — заявил высокопоставленный представитель одной из нефтяных компаний.

От закупок иранской нефти наверняка откажутся Total, Royal Dutch Shell и другие крупные компании, сильно зависящие от США, но главный ее покупатель — Китай — вряд ли снизит закупки.

Кроме того, Мнучин пообещал отозвать разрешения на поставку Ирану самолетов производства Boeing Co. и Airbus SE, с которыми Тегеран заключил контракты на 40 млрд долларов. На данный момент из заказа на сотни бортов поставлены только три аэробуса, оставшаяся часть оказалась под угрозой.