Артиллеристы ВВО произвели праздничные салюты в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне салютными дивизионами Восточного военного округа произведены праздничные салюты в городах Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ.

В мероприятиях было задействовано 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков.

Всего при подготовке и проведении праздничных салютов в ВВО было задействовано около 100 единиц автомобильной и специальной техники, более 300 военнослужащих, израсходовано не менее 2100 холостых боеприпасов.

Ранее с личным составом салютных подразделений были проведены тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона.

В Хабаровске праздничный салют вновь состоялся на набережной реки Амур.