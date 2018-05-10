Асад ответил на оскорбления Трампа

Президент САР Башар Асад ответил в четверг главе Соединенных Штатов Дональду Трампу, назвавшему его «животным».

Комментируя выпад в свой адрес, сирийский лидер поинтересовался, соответствует ли такая риторика американской культуре.

«Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Глава арабской республики поделился, что относится к подобным высказываниям как политик — они не задевают его лично.

«Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — сказал он.

В апреле Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что «президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада».

В Кремле данное высказывание в адрес легитимного президента САР ранее назвали «оскорбительным и некорректным».

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