Асад ответил на оскорбления Трампа

Президент САР Башар Асад ответил в четверг главе Соединенных Штатов Дональду Трампу, назвавшему его «животным».
Комментируя выпад в свой адрес, сирийский лидер поинтересовался, соответствует ли такая риторика американской культуре.
«Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Глава арабской республики поделился, что относится к подобным высказываниям как политик — они не задевают его лично.
«Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — сказал он.
В апреле Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что «президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада».
В Кремле данное высказывание в адрес легитимного президента САР ранее назвали «оскорбительным и некорректным».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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