"Атлетик" из Бильбао объявил о расставании с тренером Сигандой

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Главный тренер "Атлетика" Хосе Сиганда покинет команду по завершению нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Бильбао.

Об уходе тренера в четверг на специальной пресс-конференции объявил президент клуба Хосу Уррутия. Стороны приняли решение разорвать контракт, который должен был действовать еще один сезон.

Сиганда возглавил "Атлетик" в мае 2017 года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне занимает 14-е место в таблице испанской примеры за два тура до окончания чемпионата. Также клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, обыграв в 1/16 финала турнира московский "Спартак".