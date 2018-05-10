Бессеберг признал, что коррупция могла повлиять на получение Тюменью ЧМ по биатлону

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, ныне временно отошедший от дел, в 2017 году на встрече со спортсменами признал, что коррупция могла повлиять на получение Тюменью права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года, об этом сообщает издание NRK, получившее доступ к внутренним документам, где содержатся соответствующие цитаты.

Право на проведение чемпионата мира Тюмень получила в 2016 году на конгрессе IBU в Кишиневе, но позднее лишилась его из-за череды допинг-скандалов вокруг российского спорта. В 2017 году Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш, в настоящее время отстраненная от работы, проводили встречи со спортсменами в Оберхофе и Антерсельве.

На встрече в Антерсельве американка Клэр Эган задала вопрос: "Вы (Реш) сказали на предыдущей встрече (в Оберхофе), что во время выборов была коррупция. Что вы делаете, чтобы содействовать открытости голосования?". Бессеберг на это ответил: "В процессе голосования есть коррупция. Мы считаем, что некоторым делегатам обещали деньги или место в тренировочных лагерях за голоса, но никто не обозначил себя. Я думаю, что закрытое голосование дает меньше вероятности коррупции".

Издание NRK обратилось к Бессебергу с просьбой прокомментировать эту цитату, но он отказался. Также отказалась от комментариев Реш, вице-президент IBU Виктор Майгуров не ответил на запрос NRK.

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Также издание отмечает, что Эмиль Хегле Свендсен и Эрленн Бьонтегорд, которые присутствовали на собрании в Оберхофе и, соответственно, могли слышать слова Реш, ответили NRK, что при них не было этого разговора.

Ранее французская газета Le Monde сообщила о том, что Россия заплатила представителям руководства Международного союза биатлонистов за право проведения чемпионата мира-2021 в Тюмени. Майгуров в ответ на данную публикацию заявил РИА Новости, что "предположения о том, что Тюмень получила чемпионат мира-2021 благодаря подкупу голосов, находятся за гранью реальности".