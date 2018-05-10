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Без Путина не поедут: стала известна дата открытия Крымского моста (ВИДЕО)


Добавлено: 10 май 2018 в 12:40, Категория: Новости на сегодня
Без Путина не поедут: стала известна дата открытия Крымского моста (ВИДЕО)

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет официально открыто 15 или 16 мая.

Об этом пишет «Газета.ру», ссылаясь на два информированных источника.

Торжественная церемония обязательно пройдет с участием Владимира Путина, и точная дата зависит от графика президента.

Ранее официальные лица неоднократно заявляли, что движение начнется во второй половине мая, но конкретных дат не называли.

Торжественная церемония открытия моста через Керченский пролив, который строители сумели сдать на полгода раньше намеченного срока, с большой долей вероятности пройдет 15 мая с участием президента России Владимира Путина.

Если глава государства по каким-то причинам в этот день будет занят, то церемонию проведут 16 мая.

«Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего, это будет следующий вторник (15 мая — прим. ред.). В крайнем случае, все сдвинется на день», — заявил изданию информированный источник, близкий к Кремлю.

Уже известно, что 14 мая Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. Четыре дня спустя, 18 мая, президент там же проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кстати, немецкий лидер заезжала на переговоры в сочинскую резиденцию президента Бочаров Ручей и в мае прошлого года.

Учитывая, что вскоре после переговоров с Меркель Путину предстоит участие в Петербургском экономическом форуме, у президента остается не так много времени для участия в церемонии открытия моста, которая точно должна пройти в мае.

В этой в связи 15–16 мая, учитывая небольшое расстояние между Сочи и Крымом, действительно представляются оптимальными датами для участия президента в церемонии.

Сама автомобильная часть моста была полностью готова еще в конце апреля.

Заказчик строительства принял соответствующий акт у генподрядчика 28 апреля. После этого и до официального открытия строителям оставалось всего ничего — расставить дорожные знаки (всего их будет 61 — прим. ред.) и обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений к обеспечению безопасного движения по новой дороге.

Тем временем в Сети появился завораживающий видеоролик: полный проезд по готовому автодорожному мосту (см. видео ниже).

Как именно будет проходить сама церемония пока неясно. Скорее всего, традиционное перерезание красной ленточки может произойти на середине моста, в центральном в арочном пролете, который Путин посещал в ходе мартовского визита.

Тогда президент, напомним, проверил, как идет завещающий этап строительства, осмотрел готовый участок дороги и коротко пообщался с рабочими.

Отвечая на вопрос одного из строителей, глава государства тогда заявил, что «постарается приехать» на церемонию открытия.

Уже известно, что в числе первых по мосту проедут сотни байкеров из мотоклуба «Ночные волки». Байкеры активно готовятся к открытию. Лидер мотоциклистов Александр Залдостанов, известный своей близостью к властным структурам, еще в конце апреля заявил о планах проехаться по мосту «в числе первых» 16 мая — с тех пор байкеры активно формируют списки желающих.

Ожидается, что в этот день колонны байкеров из Крыма и остальных регионов России встретятся на самом мосту — в общей сложности в акции могут принять участие около 500 мотоциклистов.

В руководстве «Ночных волков» подтвердить, что акция точно пройдет 16 мая, не смогли, отметив, что очень рассчитывают, что перестраивать планы не придется.

Один из собеседников издания в мотосообществе Крыма, попросивший не называть своего имени, дал понять, что намерения мотоциклистов ранее были поддержаны на самом высоком уровне и заявленная дата 16 мая не случайна.

В связи с этим планы «волков» остаются в силе и 16 мая они проедут по мосту. По словам байкера, если дата торжественной церемонии в последний момент сдвинется на день раньше, то мотоциклисты также готовы скорректировать свои планы.

Справка

Мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров начали строить в 2016 году. Общие затраты на объект составили около 230 млрд рублей. Сдать автомобильную часть моста изначально планировалось в декабре 2018 года, но в своем мартовском послании Федеральному собранию Путин обмолвился, что движение будет открыто уже «через несколько месяцев».

Впрочем, в мае по мосту разрешат ездить только автобусам и легковым автомобилям — грузовики пустят на мост только после окончания курортного сезона, ориентировочно в октябре. Работы по возведению железнодорожной части моста должны быть завершены к концу 2019 года.

Анатолий Караваев, Андрей Винокуров


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Добавлено: 10 май 2018 в 12:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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