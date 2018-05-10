Блогеров отправили в четырёхдневный тур на «КАМАЗ»

Пресс-служба «КАМАЗа» организовало блог-тур для российских блогеров, в рамках которого собралось большое количество участников из разных городов России.

Организатором необычного тура выступила пресс-служба «КАМАЗа». Прибыли на мероприятие известные блогеры в социальных сетях из городов: Москва, Новосибирск, Махачкала, Астрахань, Санкт-Петербурга и некоторых друогих. Организованное мероприятие в Набережных Челнах продлилось четыре полных дня, за этот период участники собственными глазами увидели, как проходит каждый этап создания современного КАМАЗа. Собственными руками попробовали, как это - создавать Легенду.

В программу экскурсии вошли производственные цеха литейного, прессово-рамочного, кузнечного завода. Стоит обратить внимание, что блогеры посетили ещё двигательный завод и производство каркасов кабин, которые ещё не видел никто из туристов и, даже, делегаций официальных дилеров "КАМАЗа". В программу вошло предприятие - «ЦФ КАМА», на котором собираются коробки передач для грузовиков, а так же «дочка» «КАМАЗа» - «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Были организованы официальные встречи с руководством пресс-службы автогиганта Олегом Афанасьевым и представителями различного сегмента подразделения «КАМАЗ». Руководитель Афанасьев подробно и внятно ответил на все поставленные блогерами вопросы.

Блогерам довелось услышать музыкантов Симфонического оркестра Мариинского театра, которые прямо на заводе дали концерт под управлением дирижёра Валерия Гергиева.

Отзывы от блогеров были более чем любезные, к примеру, участница Анна Горностаева сказала, что за шесть лет жизни в СПБ она много раз посетила Мариинку, но на заводе авто гиганта первый раз увидела Гергиева. Девушка считает это подароком судьбы.

Участики тура протестировали «КАМАЗ-Арктика». «Арктика» - это универсальный вездеход, который находился на полигоне Научно - технического центра. Блогер Шамиль Амиров (уроженец Махачкалы) сказал, что техника словно плывёт по ухобам и просто предназначена для российских дорог.

Тестовыми образцам КАМАЗа, которых коснулась рука блогеров были так же модели 5490 Neo, 65801, 65802. По словам Дмитрия Кондратьева (ещё одного блогера) такой техники он ещё не видел и с легковушками её не сравнить.

«КАМАЗ» уже давно сотрудничает с блогерами, но устраивает подобные экскурсии им не впервые. Сделано это для популяризации автопрома, которая по мнению руководителей, должна присутствовать и в социальных сетях.