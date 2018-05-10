Боевики продолжают наносить урон ВСУ: карта ООС

За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 73 вражеских обстрелов по позициям ВСУ.

Во время боевых действий погиб один боец ВСУ 1969 и пятеро были ранены в результате вражеских обстрелов, еще один получил боевое травмирования.

Так, на Луганском направлении за прошедшие сутки отмечено 16 обстрелов со стороны противника. Больше всего обострение наблюдалось в районе Зайцевой и Новолуганское, где противник активно применял минометы и стрелковое оружие различных типов и калибров, а также БМП. Кроме того, враг обстреливал опорные пункты в районах населенных пунктов Екатериновка, Крымское, Майорск, Новозвановка, Троицкое.

В общем, на Луганском направлении, в сторону наших военных было выпущено более 100 минометных мин различных калибров.

На Донецком направлении зафиксировано 57 вражеских обстрелов, преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных типов. Огневые столкновения произошли в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Верхнеторецкое, Богдановка, Гнутово, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новоигнатовка, Новотроицкое, Опытное, Павлополь, Пески, Пищевик, Старогнатовка, Широкино и шахта Бутовка.

Под огонь артиллерийских систем калибра 122 мм попали наши позиции в районе Старогнатовка и Новогнатовка. Всего в сторону наших военных было выпущено 17 артиллерийских снарядов.

Из минометов калибров 120 и 82 мм противник вел обстрел наших опорных пунктов в районах Авдеевки, Богдановки, Верхнеторецкого, Новотроицкого, Опытного и Песок. В сторону украинских военных всего было выпущено более 50 мин различных калибров.

С полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 прицельных обстрелов. В районе населенных пунктов Артемово, Зайцево и Причепиловка на Луганском направлении противник обстрелял наши позиции из минометов калибров 120 и 82 мм. В сторону ВСУ всего было выпущено около 40 мин различных калибров.

Огневые провокации противника из стрелкового оружия и гранатометов также произошли в районе Новозвановка на Луганском, а также в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровка, Опытное, Широкино и Шахты Бутовки на Донецком направлении.

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