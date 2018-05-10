Более десяти миллионов человек собрал «Бессмертный полк»

Более десяти миллионов человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» по всей России, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Об этом сообщает РИА Новости. В рамках акции по всей стране состоялось более 2900 мероприятий. Сам «Бессмертный полк» собрал десять миллионов 400 тысяч человек. В Москве и Петербурге в шествии участвовали более миллиона человек.

Акция прошла и в других странах. В Афинах состоялось одно из самых массовых шествий, в нем приняли участие четыре тысячи человек.