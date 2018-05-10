Британские СМИ отметили прогресс в игре украинского футболиста “Манчестер Сити”

Накануне Александр Зинченко вышел в стартовом составе “Манчестер Сити” на матч английской Премьер-Лиги против “Брайтона”. По окончании встречи авторитетное издание Manchester Evening News оставило положительный отзыв о действиях украинца.Зинченко провел на поле 76 минут и получил твердую “семерку” от обозревателя MEN.Автор статьи также заметил, что в действиях украинского футболиста можно заметить определенный прогресс.“Его игра в обороне заметно улучшилась. Также Зинченко неплохо действовал в атаке, когда “Сити” находился в позиционном нападении на половине поля Брайтона”, - пишет Manchester Evening News.Добавим, что “Горожане” без особых проблем сломили сопротивление оппонентов с Юга Англии, одолев “Брайтон” с комфортным счетом 3:1.