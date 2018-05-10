"Брюгге" без Габулова победил "Шарлеруа" в матче чемпионата Бельгии

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Брюгге" нанес поражение "Шарлеруа" в матче плей-офф чемпионата Бельгии по футболу.

Встреча, состоявшаяся на поле "Шарлеруа", завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Руд Вормер (64-я минута), Ханс Ванакен (71) и Йелле Воссен (73). У хозяев отличился Кавех Резаи (18, с пенальти). Российский голкипер "Брюгге" Владимир Габулов остался на скамейке запасных, ворота команды защищал Итан Хорват.

"Брюгге", в активе которого 45 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата, "Шарлеруа" (33) идет четвертым.