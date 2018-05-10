Цены на нефть растут после ракетных ударов на Ближнем Востоке

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке продолжается рост цен на нефть, которые уже почти достигли $78 за баррель Brent.



К 8.30 мск стоимость Brent составила 77,8 за баррель, WTI торгуется в районе $71,7. Судя по всему, рост цен продолжится в ближайшие дни.



Очередной скачок стоимости «черного золото» произошел после появления новостей о ракетных ударах сирийскими войсками по позициям израильских военных на Голанских высотах, оккупированных Тель-Авивом. Израиль ответил на обстрел.



Тем не менее, основной рост цен в ближайшем будущем будет связан с введением новых санкций против Ирана.



Ранее Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Тегераном и пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые. Это означает проблемы с выполнением соглашения ОПЕК+, а также сложности с экспортом нефти из Ирана.



В ближайшее время цены могут достигнуть 80 за баррель Brent, хотя некоторые аналитики не исключают $100 за баррель.



Дефицит поставок будут испытывать потребители в Азии и Европе, Иран экспортирует 2,6-2,7 млн баррелей нефти и конденсата в сутки, и ограничения серьезно изменят баланс на мировом рынке.



Дальнейшая динамика будет зависеть от России и Саудовоской Аравии. Если Москва и Эр-Рияд смогут убедить остальных сохранить нынешние уровни добычи в рамках соглашения, тогда рост цен до $100 возможен. В ином случае, они просто останутся вблизи текущих уровней, а добычу никто не будет сдерживать.



При таком сильном росте цен возможно серьезное укрепление рубля, вплоть до возвращения курса в район 60 за доллар и выше.

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