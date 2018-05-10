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Christian Dior представил коллекцию, посвященную уникальному Токио


Добавлено: 10 май 2018 в 17:40, Категория: Украина

Christian Dior представил особую капсульную коллекцию одежды, посвященную прекрасному Токио. Коллекция была выпущена в честь годовщины со момента открытия флагманского бутика бренда в этом городе.

Лицом новинки стала актриса и модель Кико Мидзухара. Ключевые изделия, которые она представила:

футболка в полоску,

платок Mitzah из шелкового твила с надписью J’adior Tokyo,

ретро-шляпка с вуалью, которая отлично сочетается и с денимом, и с объемным трикотажным свитером, и с кружевными полупрозрачными юбками.

Общий тон коллекции — дух Токио, который для Christian Dior навсегда остался городом, построенным из противоречий.

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Напомним, что Японию и Christian Dior связывает давняя история — в 1953 году Кристиан Диор впервые приехал в Страну восходящего солнца, чтобы представить свою кутюрную коллекцию, а в 1959-м будущая императрица Митико доверяет Дому создание трех платьев для гражданской церемонии своей свадьбы.


Фото:
Christian Dior представил коллекцию, посвященную уникальному Токио

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Добавлено: 10 май 2018 в 17:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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