Что такое штендеры и для чего их используют

Не смотря на ежедневное появление новых видов услуг на рекламном рынке, такой классический вид наружной рекламы, как уличные штендеры, остаются неизменно популярными у бизнеса. Рассмотрим подробнее виды и способы применения этих рекламных конструкций.

С немецкого языка название штендер переводится как стойки или штатив. Такая стойка чаще всего устанавливается на улице, рядом с фирмой-рекламодателем для привлечения внимания потенциальных покупателей. Штендер имеет ряд преимуществ: его легко выставить и убрать, они недорого стоят, их просто изготовить. Бывают односторонними и двухсторонними, с меловыми досками, Т- и А-образные. Также могут применяться нестандартные штендеры. Например, в виде логотипа фирмы-заказчика.

Применение штендеров

Реклама на штендерах может быть решена в виде информационной таблички, либо указателя. Конструкция указывает на расположение магазина, содержать общие сведения о товаре, цену, предлагать интересные акции.

Часто применяются переносные рекламные конструкции. Такие рекламные щиты носят на себе распространители уличной рекламы для дополнительного привлечения внимания к продвигаемому ими товару или услуге.

Изображение на штендерах

Нанесение изображения зависит от того, для чего планируется использовать тот или иной штендер. На указателях частая смена изображения не потребуется, поэтому можно нанести его с помощью специальной пленки или напечатать и приклеить к основе.

Если требуется постоянная смена информации (например, для замены курса валют или смены меню), на помощь вам придут современные технологии, которые помогут оформить рекламный щит. На основном полотне можно сделать специальные карманы из прозрачного пластика, позволяющие легко менять информацию. Также можно сделать полотно из грифельной доски. На таком штендере надпись или изображение легко нанести с помощью мела меловых маркеров, а затем просто стереть влажной тряпкой.

Оформление штендера

При заказе штендера необходимо продумать его дизайн. Лучше всего оформить рекламный щит с учетом корпоративных цветов и использованием логотипа компании. Кроме того, лучше, если внешний вид штендера будет вписываться во внешний вид улицы, на которой он будет установлен. Оптимально, если при оформлении штендера будет использовано не более трех цветов, так как именно это количество цветов обеспечивает лучшие дизайнерские и печатные свойства изображения.