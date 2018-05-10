Что удивило западных экспертов на параде Победы? (ВИДЕО)

Обозреватель CNN Брэд Лендон расказал о том, что именно привлекло внимание военных атташе стран НАТО и западных экспертов на параде на Красной площади.

Россия продемонстрировала часть своей новейшей и самой передовой военной техники в среду во время ежегодного парада Победы на Красной площади в Москве. Репетиции мероприятия, посвященного 73-й годовщине капитуляции нацистской Германии во Второй Мировой войне, начались в начале этого месяца, давая миру представление о том, что он сможет увидеть на параде. Вот более пристальный взгляд на некоторые виды оружия, которые мы увидели.

Истребитель Су-57

Су-57 — первый в России отечественный истребитель-невидимка пятого поколения. Хотя двухмоторный самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году, ему еще предстоит быть принятым на вооружение. Министр обороны России заявил, что два Су-57 были прошли «боевые испытания» в Сирии в феврале. Когда Су-57 официально вступит в строй, он наряду с американскими истребителям F-22 и F-35 США и китайским J-20 пополнит число истребителей пятого поколения.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Новая российская гиперзвуковая ракета, получившая название «Кинжал» была продемонстрирована в качестве вооружения двух самолетов МиГ-31К во время репетиции парада на прошлой неделе. Представляя это оружие 1 марта, президент России Владимир Путин заявил, что ракета способна двигаться в 10 раз быстрее скорости звука и маневрировать вокруг зон противоракетной обороны.

Баллистическая ракета «Ярс»

Баллистическая ракета «Ярс», также известная как SS-27, является может нести 10 ядерных боеголовок на расстоянии до 12 тысяч километров. Россия имеет 73 такие ракеты, 63 из которых находятся на мобильных платформах, а 10 базируются в бункерах.

Танк «Армата»

Россия впервые продемонстрировала свои основные боевые танки Т-14 «Армата» на параде Победы в 2015 году. В феврале этого года ожидается завершение испытаний танка, после чего последуют эксплуатационные испытания. Россия рассчитывает получить 100 танков «Армата» к 2020 году.

ЗРК С-400

Система С-400 сопоставима с американской системой про Patriot и может поражать цели, включая пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и баллистические ракеты. Система имеет дальность полета до 400 километров. С-400 развернуты для защиты российских воинских частей в Сирии и Крыму.

Ракета «Бук»

«Бук-М2» — самоходный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для ПВО. Российские СМИ сообщают, что система может отслеживать до 24 воздушных целей одновременно и вести огонь по четырем из них на расстоянии до 25 километров в высоту и 45 километров в длину.

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