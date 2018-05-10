Дональд Туск назвал дату саммита ЕС-Украина

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил о проведении 9 июля саммита ЕС-Украина. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В немецком Ахене состоялась церемония международной премии «Карла Великого» президенту Франции Эммануэлю Макрону. На мероприятие также был приглашен украинский президент Петр Порошенко, который намеревался обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Макроном вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе.

Туск сообщил, что с украинским президентом готовится к следующему саммиту ЕС-Украина, который запланирован на девятое июля.