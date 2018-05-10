Древняя цивилизация оставила после себя таинственную дорогу на дне океана

Дорога Бимини не дает покоя ученым и исследователям, которые уже десятилетия пытаются определить, что же за древнее сооружение покоится на дне океана в районе Багамских островов.

Все гипотезы и предположения исследователей сводятся к следующему. На морском дне находятся остатки древнего континента, на котором проживали легендарные атланты-великаны. Куда ведет дорога атлантов, никто не знает. Она сложена из каменных плит, некоторые из них достигают шестиметровой длины.

Известный мистик Эдгар Кейси в свое время предсказывал, что руины древней Атлантиды будут обнаружены возле Багамских островов. Ученые неоднократно бывали на этом загадочном месте с целью выяснить, из чего состоит композиция на дне Атлантического океана. Оказалось, что сооружение имеет рукотворное начало, а сами блоки сотворены из кремнистого сланца и известняка, который не характерен для данной местности.

Возле этого места, по мнению некоторых очевидцев, происходит странное свечение и появляется трехметровый человек.

Загадка дороги Бимини так и остается пока неразгаданной.