Дворкович может стать новым главой фонда «Сколково»

Врио вице-премьера РФ Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково». Об этом рассказали источники «Ведомостей».

По данным одного из собеседников издания, предложение поступило от главы правительства Дмитрия Медведева. Ранее имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, официально предложенном Медведевым.

С момента основания фондом «Сколково» руководит владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

По данным источников газеты, смена главы инновационного центра может быть продиктована попаданием Вексельберга под персональные санкции США.