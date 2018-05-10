Екатерина Андреева вернулась во «Время» на Первом канале

Ведущей телепередачи «Время» на Первом канале по будням снова станет Екатерина Андреева, а шеф новостей телеканала Кирилл Клейменов, как и было обещано, попрощался со зрителями, пишут «Ведомости». По данным газеты, выпуски с участием Андреевой будут чередоваться с программами, где в роли ведущего выступит Виталий Елисеев.

«Так и было запланировано с самого начала – я отлажу работу новой новостной студии и потом вернусь к своей основной работе», — заявил Клейменов телезрителям 8 мая, добавив, что хотел их немного развлечь, «а ведь ничего зануднее нет, чем затянувшееся развлечение».

Ранее СМИ отмечали, что Клейменов сменил Андрееву примерно за месяц до проведения в России президентских выборов. Став в 2004 году руководителем дирекции информационных программ, он с тех пор выступал в роли ведущего крайне редко и лишь в особых случаях — таких, например, как «прямая линия» с президентом РФ