Евровидение 2018: Кобзон оценил песню Юлии Самойловой " I Won't Break"

Пока певица из Российской Федерации Юлия Самойлова готовится к выступлению в полуфинале престижного международного песенного конкурса "Евровидение-2018", с ее песней "I Won't Break" ознакомился заслуженный эстрадный певец Иосиф Кобзон.Депутат Государственной думы России Иосиф Кобзон заявил, что композиция, с которой Юлия Самойлова штурмует "Евровидение" в Лиссабоне (Португалия), является "очень правильной"."Я очень надеюсь, что выступление Юлии оценят по достоинству, потому что эта девушка, как одна из по-настоящему талантливых певиц, действительно заслуживает успеха", — цитирует Федеральное агентство новостей Кобзона.Кобзон, будучи первым зампредом комитета ГД по культуре, отметил, что номер, с которым Самойлова покоряет Европу, был разработан после того, как в прошлом году исполнительницу не пустили на киевское "Евровидение" — украинская служба безопасности, напомним, не пустила певицу на территорию Незалежной, сославшись на то, что в 2015 году она выступала в Крыму."Песня Самойловой несет в себе очень правильный посыл — сдаваться действительно нельзя. Ситуация, правда, сложилась такая, что рассчитывать на успех особо не приходится, даже если он будет заслужен", — добавил Иосиф Кобзон.