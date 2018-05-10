Геймеры и ученые провели самую массовую проверку квантовой физики

Физики успешно провели самую массовую проверку принципов квантовой физики, подключив к ее верификации свыше 100 тысяч геймеров, игравших в онлайн-игру и генерировавших абсолютно случайные числа, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature."Удивительно, что спор Бора и Эйнштейна, начавшийся 90 лет назад, по-прежнему сохраняет философский и человеческий элемент. Большие машины и детекторы помогли нам открыть бозон Хиггса, однако мы можем проверить локальный реализм только в том случае, если мы сами примем участие в опытах. Только так можно заставить Вселенную вести себя честно", — заявил Морган Митчелл (Morgan Mitchell), организатор проекта Big Bell Test.Эйнштейн, ты не прав.Открытие контринтуитивных принципов квантовой механики в 20-х годах прошлого века заставило многих физиков, в том числе и Альберта Эйнштейна, подозревать, что их необычная работа объясняется некими неизвестными нам принципами и скрытыми переменными, которые можно описать языком классической физики. Другие ученые, такие как Нильс Бор, считали, что квантовая физика просто "работает" и что нам не надо искать метафизических объяснений ее существованию.