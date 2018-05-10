Главу отделения Ростехнадзора привлекли по делу о хищении 4 млрд рублей

В здании Северо-Западного управления Ростехнадзора в Петербурге сегодня прошли обыски. Также силовики провели следственные действия в квартире и загородном доме главы управления Григория Слабикова, сообщает «Фонтанка».

Слабиков, по информации издания, подозревается в получении денег от представителей саморегулируемых строительных организаций (СРО) Петербурга в рамках дела о хищении 4 млрд рублей из их фондов.

По версии следствия, чиновник содействовал включению в реестр саморегулируемых организаций, подконтрольных членам преступной группы, а также избавлял эти СРО от проверок.

«За свои действия Слабиков регулярно получал часть из похищенных денежных средств в сумме не менее 1 млн рублей. Денежные средства и материальные ценности он получал, в том числе, через свою дочь», — рассказал источник «Интерфакса».

По данным «Фонтанки», в квартире дочери чиновника сегодня также прошел обыск.