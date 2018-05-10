Госдума может увеличить штрафы за нарушение правил эксплуатации тракторов

Госдума может увеличить штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования. Соответствующий законопроект внесён в палату Самарской областной думой, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы законопроекта отмечают, что действующая редакция статьи 9.3 Кодекса об административных нарушениях предусматривает слишком низкое штрафы за такие правонарушения, как эксплуатация тракторов без техосмотра, использование мотовездеходов или снегоходов без полиса ОСАГО или права управления соответствующей техников. Читайте по теме

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«Размеры административной ответственности по указанной статье Кодекса не пересматривались с 2010 года и в настоящее время не позволяют в полной мере обеспечить реализацию задач, поставленных законодателем при установлении административной ответственности за нарушение федеральных норм», — говорится в пояснительной записке.

В законопроекте предлагается увеличить штраф за нарушение данных норм с уровня 100-300 рублей до 500-100 рублей, а на должностных лиц — с 500-100 рублей до 1000-3000 рублей.

Кроме того, предлагается ввести наказание за совершение повторного правонарушения для граждан в виде лишения права управления соответствующими транспортными средствами на 1 год, а для должностных лиц — в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.

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