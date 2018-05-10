Иран выдвинул требование к участникам ядерной сделки после выхода США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что оставшиеся участники ядерной сделки в самые короткие сроки должны будут компенсировать выход США из соглашения. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции назвал решение США поспешным и ошибочным. Эрдоган отметил важность ядерной сделки и её необходимость в современном мире для сохранения безопасности и стабильности в регионе.

Роухани отметил, что оставшимся пяти участникам Совместного всеобъемлющего плана действий необходимо определиться со своей позицией и наметить шаги, которые позволят компенсировать выход США соглашения.

Напомним, в 2015 году Иран и страны-посредники (Россия, США, Франция, Германия, Британия, Китай) после долгих и спорных переговоров достигли исторического соглашения по урегулированию проблему иранского атома.

Был разработан Совместный всеобъемлющий план действий, предусматривающий отмену санкций США и Евросоюза против Тегерана.

8 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из сделки.