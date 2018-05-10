Исследователи предупреждают об опасности лунной пыли

Лунная пыль, по мнению авторов появившегося недавно исследования, может нанести существенный вред здоровью человека, так что борьба с ней станет серьезной проблемой, которую надо будет решить, если в будущем на Луне захотят построить обитаемые станции.

Исследование опубликовано в журнале GeoHealth. У авторов работы не имелось, конечно же, настоящей лунной пыли, поэтому они использовали в экспериментах близкие ее аналоги с Земли. Воздействию пыли подвергали клеточные культуры из клеток легких человека и нейронов головного мозга мышей. Во всех случаях живым клеткам был нанесен серьезный урон. Особенно опасными оказались образцы, где размер частиц пыли был самый мелкий. В опытах с ними погибло до 90 % клеток.

Правда, по словам критиков, данное исследование недостаточно надежно. Во-первых, там использовалась не настоящая лунная пыль, а аналог неизвестной степени точности. Во-вторых, опыты производились не на живых организмах, а на клетках. Да и сами авторы признают, что у них нет убедительного объяснения того, как именно пыль наносит вред. Они лишь предполагают, что пыль «может инициировать воспалительный ответ внутри клетки или генерировать свободные радикалы, которые отделяют электроны от молекул и препятствуют их нормальной работе».

Однако авторы исследования ссылаются на историю контактов с лунной пылью американских астронавтов в программе «Аполлон». Астронавты даже результате краткого контакта с лунной пылью чихали, у них слезились глаза и появлялась боль в горле. Член экипажа «Аполлона-17» Харрисон Шмит описал это состояние как «лунную сенную лихорадку».