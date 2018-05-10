Из «Распадской» эвакуировали всех горняков

Все работники, находившиеся в шахте «Распадская», выведены на поверхность. Об этом сообщает администрация Кемеровской области.

Сигнал о возгорании на шахте поступил в 21:20 по местному времени (17:20 мск). В это время под землей находились 195 человек.

В 22:40 (18:40 мск) все они были выведены на поверхность.

«Под землей остаются пять шахтеров, обеспечивающих водоотведение, угрозы их жизни нет. Также в шахте находятся 11 горноспасателей», — говорится в сообщении.

В дежурно-диспетчерской службе Междуреченска, в котором находится «Распадская», сообщили «Интерфаксу», что в шахте загорелся горный комбайн, однако сейчас пожара нет.

«Как такового пожара в шахте нет. Концентрация метана 0,5% — в пределах ПДК. Лава уже проветривается, окиси углерода нет», — рассказал собеседник агентства.