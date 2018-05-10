Из-за стрельбы в сибирском колледже проверят ЧОП

После инцидента в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина, первокурсник которого сегодня утром ранил соученика и покончил с собой, Росгвардия проведет проверку частного охранного предприятия, передает ТАСС.

Когда 17-летний студент собрал в коридоре колледжа принесенную из дома гладкоствольную винтовку, зашел в класс, выстрелил в находившегося там однокурсника и, вернувшись в коридор, совершил суицид, сотрудник ЧОП, охранявший школу, отсутствовал на рабочем месте. Вход в колледж не оборудован рамками металлодетекторов, поэтому подросток пронес оружие беспрепятственно.

«Что касается ЧОП, у школы заключен договор с частным охранным предприятием "Сириус", по договору на посту дежурит один сотрудник ЧОП. В момент, когда ученик принес оружие, по предварительным данным, оно было в разобранном виде, в этот момент сотрудник ЧОП на месте отсутствовал», — пояснил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

По его словам, проверят и происхождение оружия, из которого стрелял первокурсник. «На его отца зарегистрировано два охотничьих ружья, но сказать, этим ли ружьем воспользовался подросток или другим, пока не можем, это вопрос к следствию. Если выяснится, что он завладел оружием из-за ненадлежащего хранения, то владельцу грозит уголовная ответственность», — прокомментировал Хинштейн.

Вопрос об отсутствии охраны в колледже заинтересовал и Следственный комитет РФ, который, как сообщает его пресс-служба, прорабатывает различные версии случившегося. «Следствие даст оценку действиям (бездействию) работников учебного заведения на предмет халатности, повлекшей смерть и ранение учащихся, родителей подростка – по факту небрежного хранения огнестрельного оружия, а также должностных лиц, не обеспечивших безопасность детей в школе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пока по факту случившегося в Барабинске возбуждено одно уголовное дело — о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

Из-за стрельбы в сибирском колледже проверят ЧОП