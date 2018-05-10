Израиль нанес удар по Сирии

Израиль выпустил ракеты по военным объектам в Сирии, передает SANA.

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Израиль нанёс ракетный удар по Сирии

«Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов», — сказал агентству военный источник.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли ракетный удар по южным территориям Сирии. Сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетный удар в районе Кисва под Дамаском.

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