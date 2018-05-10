Израиль обстрелял Сирию ракетами в ответ на атаку иранцев

Израильская армия минувшей ночью вела ракетную атаку по силам Ирана на сирийской территории. Она стала ответом на ракетный удар, нанесенный оттуда по позициям вооруженных сил Израиля на Голанских высотах, пишет Haaretz.

Власти Сирии утверждают, что ее системе противовоздушной обороны удалось перехватить «десятки» израильских ракет, причем некоторые — неподалеку от столицы страны Дамаска. Один из ударов был нанесен по радиолокационной станции, несколько — по городу Эль-Баас, передает сирийское государственное агентство SANA.

По неофициальным данным, на сирийской территории погибли несколько человек, а радиолокационная станция разрушена.

Тель-Авив обвинил Иран в обстреле своих позиций на Голанских высотах примерно 20 ракетами. По словам представителя израильской армии Джонатана Корникуса, все запущенные с сирийской стороны ракеты были сбиты, обошлось без жертв и пострадавших.

Израильтяне 8 мая заявили о «необычной активности сил Ирана в Сирии», после чего ввели в армии режим повышенной готовности и открыли бомбоубежища на Голанских высотах, призвав местных жителей власти держаться неподалеку от охраняемых военными районов.