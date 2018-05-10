Израиль ответит на ракетный обстрел с территории Сирии

Израильские военные заявили об ответе на ракетный обстрел с территории Сирии. Об этом сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Ранее сообщалось, что по позициям Израиля на Голанских высотах было выпущено около 20 ракет. По информации израильской стороны, за ночным пуском стоят иранские силы «Аль-Кудс», присутствующие в Сирии.

Конрикус заявил, что подробностей об ответе пока не может привести. Также он заявил, что не располагает сведениями о наличии потерь со стороны израильских военных. Часть ракет была перехвачена силами ПВО, накануне развернутыми на Голанах.