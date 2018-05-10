Кабмин намерен отменить запрет на тяжелые условия труда для женщин

Члены Кабмина предложили Верховной Раде отменить запрет на работу женщин с вредными и тяжелыми условиями труда, а такж на подземных работах.

Такое решение было принято сегодня на заседании правительства Украины. Законопроектом предлагается в Кодексе законов о труде упразднить статью, запрещающую применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда.

Предлагается упразднить норму о запрете привлекать женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Также, Кабмин предлагает парламенту денонсировать Конвенцию Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45.