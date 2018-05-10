Кадры удара: управляемая ракета уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии (ВИДЕО)

При ночном обстреле Сирии израильские войска использовали современные управляемые ракеты Spike NLOS, их обломки были обнаружены на территории САР. Эти ракеты имеют дальность до 25 км и могут использоваться самоходными артиллерийскими установками «Pereh».

Одна из управляемых ракет уничтожила ЗРПК «Панцирь» ПВО Сирии. Возможно, машина была поражена барражирующим боеприпасом (БЛА камикадзе).

Видео поражения цели было опубликовано израильтянами.

Военный источник рассказал «Русской Весне», что под удар ВВС ЦАХАЛ в провинции Дамаск попала старая модификация ЗРПК «Панцирь», у неё радар находится с одной стороны.

Экипаж прозевал атаку, как хорошо видно на кадрах — сирийский военнослужащий бежит к боевой машине в момент подлёта ракеты.

Позже будут опубликованы подробности.