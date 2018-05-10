Как Крым лишил Украину надежд на компенсации или Гаага с нюансами

Решение гаагского арбитража о необходимости выплаты компенсаций украинским юридическим и физическим лицам, бизнес которых пострадал из-за перехода Крымского полуострова под российскую юрисдикцию, может быть отменено — сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".По данным украинских СМИ, суд Гааги обязал Россию выплатить почти сто шестьдесят миллионов долларов компенсаций ряду представителей украинского бизнеса. Речь идет о компаниях, которые понесли убытки после присоединения Крыма к РФ."Согласно международному праву, вопрос компенсаций действительно может рассматриваться в случаях, когда территории переходят от одного государства к другому. Но в ситуации с Крымом есть один важный нюанс — сперва состоялся референдум, по итогам которого Крым стал независимым государством, и только потом Российская Федерация приняла самостоятельный полуостров в свой состав. Об этом стоит помнить", — говорит Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО.Если Россия обратит внимание судей на этот нюанс, то решение будет отменено. Но даже если оно останется в силе, то заставить Россию выплачивать какие-то компенсации никто не сможет. Впрочем, этот вопрос является имиджевым — требуя компенсацию, украинский бизнес признает Крым российским, поэтому выплата этой сравнительно небольшой суммы может пойти РФ на пользу.