Какой же поставить забор?

Сейчас немало дачников и владельцев загородных участков задаются этим вопросом!

Фантазия человека не знает границ, и какие только ограждения не увидишь проезжая мимо садовых участков! Но давайте разберём самые популярные:



Сетка рабица - самый бюджетный вариант! Такой забор устанавливают обычно между соседями, чтобы разделить границы. Сетка совсем не мешает солнечным лучам проникать на участок. Кто- то устанавливает рабицу, как временный забор, пока идёт строительство. Но есть творческие люди, которые превращают такой забор в произведение искусства, высаживают всевозможные растения вьюны, которые окутывают сетку, превращают её в глухой, живой и дышащий забор.



Забор из профнастила в Иваново - следующий по бюджетности вариант. Смотрится надежно, есть всевозможный выбор расцветки и высоты, можно скрыться от назойливых глаз соседей, загородить свой участок от пыли и шума (если он находится вблизи дороги) и наконец создать тень ( бывает здорово, когда в жаркий день есть место, где можно укрыться от солнца).



Забор из металлического штакетника - смотрится очень красиво. Так же как и профнастил, штакетник имеет различные расцветки и высоту. Сейчас очень популярны варианты расцветки под камень и древесину. Вариантов установки данного вида несколько: можно расположить штакетник на лаге в шахматном порядке, зазорами различной ширины и совсем глухой. С зазорами делает участок прозрачным и открытым, подходит тем, кому по какому либо правилу нельзя установить непрозрачный забор.



Забор из дерева - сейчас является не очень то дешевым вариантом и не каждому по карману, особенно если выбрать обработанную доску. Вариантов исполнения огромное множество. Из дерева можно вырезать различные формы, его можно покрасить, покрыть лаком или морилкой и даже оставить без обработки, но данный вариант прослужит не долго ( дерево потемнеет и в нем заведутся насекомые).



Металлический забор - прозрачный и надежный вариант. Устанавливается путём сварки секций из металической трубы. Вариантов покраски и форм секций очень много. Если приварить элементы ковки, забор приобретает очень эстетичный вид.



Кованый забор - это выглядит красиво, дорого и очень надежно! Такой забор не каждому по карману. Никогда не встретишь совсем одинаковые композиции, каждый хозяин такого ограждения старается внести что-то своё в дизайн забора ( кованый элемент или цвет покраски элементов или самого забора).



Каменный или кирпичный забор - очень надежная "крепость", если конечно устанавливает его профессионал. Этот забор "на века". Но необходимо основательно отнестись к установке данного ограждения. По весне, когда грунтовые воды высоко поднимаются, они могут просто сломать конструкцию, если она будет на плохом фундаменте и сделана из некачественных материалов.