Камеры видеонаблюдения

Us37.ru предлагают системы видеонаблюдения для дома, офиса и других объектов с установкой и обслуживанием «под ключ». Компанией используются инновационные решения с оптимальным балансом эффективности и стоимости.



Современный город сложно представить без камер, которые используются для организации видеонаблюдения внутри и снаружи помещений. Их можно увидеть на фасадах ресторанов, банков, АЗС, внутри магазинов, офисов и даже жилых объектов. Но камеры — лишь видимый элемент комплексных технических решений, которые используются для видеонаблюдения и обеспечения безопасности.



Чтобы быть уверенным в надежной защите, ограничиваться установкой видеонаблюдения не стоит. Для этого существует целый набор технических средств и технологий, который формируется для конкретного дома, офисного здания, склада или любого другого объекта исходя из его характеристик и поставленных задач. Такие системы продает, монтирует и обслуживает компания «Универсальные системы». Они надежны, эффективны и всегда имеют стоимость, соответствующую возможностям клиентов.



Пять причин купить систему видеонаблюдения в «Универсальных системах»:

Недорогие готовые решения для объектов различных типов, начиная с камер для подъездов или офисов, заканчивая оборудованием для квартир. Клиенты предприятия всегда имеют возможность купить элементы систем известных, авторитетных марок с гарантией.

Использование передовых технологий и технических средств для обеспечения безопасности квартир, складов, магазинов и пр. Клиентам предлагаются наиболее современные аппаратно-программные комплексы, позволяющие добиться максимального эффекта при адекватных вложениях.

Поиск оптимальных решений на основе индивидуальных критериев, выдвигаемых заказчиками. Если, купив готовые системы видеонаблюдения для квартиры (камеры, мониторы и прочее оборудование), добиться поставленной цели невозможно, разрабатывается персональный проект.

Обоснованные цены на проектирование, монтаж и сервис, вне зависимости от конфигурации и марки оборудования. Это особенно актуально для владельцев небольших квартир, которые не планируют тратить на системы видеонаблюдения крупные суммы.

Комплексность услуг, позволяющая гарантировать стабильную работу оборудования в течение всего срока эксплуатации. Мы не просто монтируем камеры для видеонаблюдения, а реализуем проекты в Иваново «под ключ». Это позволяет сконцентрировать ответственность и обеспечивать полноценную гарантию стабильной работы оборудования в течение заявленного срока.

Выгодные цены на системы видеонаблюдения для квартир!

Особое внимание при организации обслуживания предприятием «Универсальные системы» уделяется частным заказчикам, желающим обезопасить себя от многих неприятностей при помощи видео мониторинга ситуации. Для этого нами предлагается установка камер видеонаблюдения, удачно сочетающих в себе доступную стоимость, приемлемое качество изображения и надежность. Расценки на услуги включают в себя несколько составляющих:

Стоимость камеры видеонаблюдения в Иваново и другого необходимого оборудования, включая жесткий диск или монитор.

Расценки на монтажные работы, которые зависят от количества точек установки в квартире и прочих факторов.

Тариф на обслуживание системы видеонаблюдения, если таковое предусмотрено договором и требуется заказчику услуг.

Рассчитать точную смету без выезда на объект и согласования схемы крайне сложно. Однако, исходя из анализа рынка, можно с полной уверенностью сказать, что купить готовые комплекты для наблюдения, установить, настроить и запустить камеры дешевле, чем в «Us37.ru», непросто. При этом стоит учитывать уровень качества и оперативность выполнения работ.